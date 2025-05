Parapendista risucchiato da una nuvola a 8.600 metri: sopravvive a -40°

Un volo che doveva essere una semplice avventura si è trasformato in un incubo ai confini della sopravvivenza per un parapendista cinese. Sabato scorso, tra i monti Qilian, al confine tra le province di Qinghai e Gansu, l’uomo è stato risucchiato da una nuvola temporalesca e trascinato fino a un’altitudine incredibile: 8.598 metri, quasi come le cime più alte dell’Himalaya.



Tutto è iniziato con un decollo da oltre 3.000 metri di quota. Il parapendio, però, ha avuto un guasto e il pilota ha perso il controllo. A quel punto, potenti correnti ascensionali lo hanno inghiottito, portandolo a salire di oltre 5.000 metri in pochi minuti. L’uomo, sempre cosciente, ha continuato a comunicare via radio e a filmare la sua drammatica ascesa.



Alle quote raggiunte, le condizioni sono diventate estreme: temperature intorno ai -40°C, vento gelido e una carenza di ossigeno che avrebbe potuto farlo svenire o addirittura ucciderlo. Il parapendista ha raccontato di aver dimenticato di rimettere le mani nei guanti e di aver subito un grave congelamento, ma nonostante tutto è riuscito a mantenere il controllo del velivolo e a tornare a terra sano e salvo.

“È davvero un miracolo che sia sopravvissuto”, ha commentato un esperto parapendista cinese di nome Ou. “A quell’altitudine, con poco ossigeno e freddo mortale, pochissime persone sopravvivono. La sua forza mentale è stata straordinaria”.



Ma la storia non finisce qui. Ora il parapendista rischia anche una sanzione: secondo le autorità locali, nonostante fosse in possesso di una licenza valida, non aveva presentato il piano di volo richiesto per quel giorno né aveva ottenuto l’autorizzazione per utilizzare lo spazio aereo nel luogo del decollo. Le normative cinesi prevedono multe e, nei casi più gravi, anche procedimenti penali per chi viola le regole del volo sportivo.



Intanto, il video della sua incredibile avventura sta facendo il giro del web, mostrando a tutti quanto possa essere fragile la vita di fronte alla forza della natura e quanto sia importante rispettare le regole, anche quando si cerca l’adrenalina del volo libero.