Parapendista precipita sul monte Cuarnan: soccorso 31enne

GEMONA DEL FRIULI (UD) - Tra le 12.15 e le 13 la stazione di Udine del Soccorso Alpino è stata attivata assieme all'elisoccorso regionale dalla Sores per un parapendista di 31 anni della provincia di Udine, caduto in fase di decollo sul Monte Cuarnan nei pressi del Rifugio Pischiutti. È stato recuperato dall'equipe di bordo dell'elisoccorso e condotto in ospedale.