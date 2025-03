Parapendista cade in decollo a Borso del Grappa: grave un 44enne

BORSO DEL GRAPPA – Un 44enne tedesco è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio mentre tentava il decollo con il parapendio dai “Tappeti” di Borso del Grappa. L’uomo sarebbe precipitato a terra a causa di un errore in fase di partenza. Sul posto è intervenuto il Suem di Crespano, con medico e infermiere che hanno raggiunto il ferito a piedi. L’elicottero ha poi effettuato un recupero in hovering, tecnica che consente di mantenere il velivolo a punto fisso in volo. Stabilizzato sul posto, il parapendista è stato sollevato con il verricello e trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso.



L’uomo ha riportato gravi traumi agli arti inferiori e ai polsi.