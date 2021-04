Parapendio in Veneto: regalare un'esperienza di volo unica con Liveinup

Il parapendio da sempre è sinonimo di emozioni uniche ed è senza dubbio una delle esperienze più apprezzate dagli appassionati di volo libero, dagli amanti dell’adrenalina così come dai semplici curiosi.

Il volo in parapendio, infatti, per caratteristiche risulta essere davvero alla portata di tutti, adulti e bambini: non provoca disturbi nemmeno a chi soffre di vertigini, perché il disagio non si avverte durante l’esperienza, grazie alla mancanza di riferimenti in quota.

Tutto ciò rende il volo in parapendio qualcosa di unico da regalare o regalarsi per beneficiare di una visione davvero inedita dei panorami italiani più belli, caratterizzati da meraviglie mozzafiato.

In Veneto, tra le esperienze più apprezzate dagli utenti si inserisce il parapendio sul Monte Grappa, una soluzione proposta dall’azienda leader nel settore Liveinup, che mette a disposizione sul suo portale innumerevoli opportunità uniche ed originali con cui assicurare agli utenti momenti indimenticabili.

Cosa vedere in parapendio sul Monte Grappa

Il Monte Grappa rappresenta la montagna principale della zona prealpina tra la Valle del Brenta e quella del Piave: è la cima più alta del massiccio del Grappa e arriva a 1775 metri di quota, caratteristica che la rende una delle mete ideali dove fare parapendio in Veneto.

Posto nella provincia di Treviso, questo monte offre panorami ove la vegetazione è costituita soprattutto da boschi di conifere, ben visibili da una posizione sopraelevata ma anche arbusti e fiori di rara bellezza.

Come fare parapendio sul Monte Grappa con Liveinup

Per iniziare l'esperienza sul Monte Grappa con Liveinup si parte da Cimagrappa, il sacrario militare eretto nel 1935 in onore dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale, nelle vicinanze di Bassano del Grappa.

Naturalmente, i piloti sono tutti dotati di brevetto e mettono a disposizione le loro competenze per un tempo complessivo variabile a seconda del pacchetto prescelto: infatti, è possibile optare per un volo più breve, della durata di circa 20 minuti, oppure per un battesimo dell’aria più lungo, che raggiunge i 40 minuti e supera i 1.500 metri di altezza.

È possibile scegliere l'una o l'altra esperienza direttamente in fase di prenotazione: questa, non essendo nominativa, consente di elargire il volo in parapendio anche come dono da destinare a terzi, risultando quindi anche un’ottima idea regalo.

Liveinup offre anche la possibilità di disporre di un apposito briefing prima dell’esperienza così come di avere foto e video del volo effettuato e di un attestato che testimonia l’avvenuto battesimo dell'aria.

Come anticipato, si tratta di un’esperienza praticamente accessibile a tutti: il parapendio biposto, infatti, è in grado di ospitare, oltre all'istruttore, un passeggero che può arrivare a 1 metro e 95 di altezza e 110 chili di peso.

A livello di abbigliamento, poi, il consiglio è di prediligere abiti comodi e sportivi, che non intralcino nei movimenti, anche perché si potrebbe avere la possibilità di manovrare personalmente il parapendio, naturalmente secondo le istruzioni fornite dal pilota. Ovviamente, trattandosi di un volo in quota sarebbe bene optare per un abbigliamento in grado di proteggere al meglio dal freddo.

Il volo in parapendio in Veneto può essere svolto in qualsiasi periodo dell’anno, sfruttando il voucher di Liveinup nell’arco di 12 mesi dall’avvenuto acquisto. Una flessibilità che permetterà di individuare la data più adatta per il proprio battesimo dell’aria e per beneficiare appieno delle meraviglie del Monte Grappa.

