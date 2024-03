Parapendio si scontra con i cavi dell'alta tensione, pilota muore folgorato

ROMANO D'EZZELINO - Un cittadino austriaco di 45 anni ha perso la vita in un drammatico incidente di volo. Il pilota, decollato dalle alture del Monte Grappa, ha visto il suo volo interrotto in modo tragico quando il parapendio che pilotava ha accidentalmente toccato i cavi dell'alta tensione, causando un'immediata scarica elettrica che lo ha folgorato sul colpo.

Le autorità locali e i soccorritori sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. Sul luogo dell'incidente si sono mobilitati i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, gli operatori sanitari del Suem 118 e i carabinieri, che hanno lavorato insieme per rimuovere in sicurezza la salma del pilota austriaco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate circa due ore, durante le quali è stata distaccata la linea elettrica coinvolta nell'incidente.

L'incidente ha causato notevoli disagi alla popolazione locale, che è rimasta per un certo periodo senza corrente a causa dell'interruzione provocata dal contatto del parapendio con i cavi dell'alta tensione. Attualmente, le indagini sono in corso per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragedia aerea e per determinare le eventuali responsabilità legate all'accaduto.