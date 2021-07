Parapendio precipita in un prato: ferita una donna

SOVRAMONTE (BELLUNO) – Parapendio precipita nel bellunese: è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri verso le 18 nella zona di Salzen.

Alla guida una donna tedesca che è riuscita a finire in un prato, evitando alberi. Per lei sospetto trauma toracico: è riuscita lei stessa ad avvertire i soccorsi telefonando e inviando le coordinate.



È stata ricoverata in ospedale a Feltre grazie ai sanitari del Suem di Pieve di Cadore con l’elisoccorso. Sul posto il Soccorso alpino di Feltre.