Il paradosso abitativo del Veneto: migliaia di case vuote mentre cresce l'emergenza senzatetto

In Veneto si sta delineando una situazione abitativa paradossale: mentre migliaia di abitazioni rimangono vuote, un numero crescente di famiglie si trova senza un tetto sopra la testa. Questo fenomeno, che rispecchia una tendenza nazionale, sta assumendo proporzioni allarmanti nelle principali città venete come Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Rovigo e Venezia.

La senatrice Barbara Guidolin del Movimento 5 Stelle ha recentemente portato all'attenzione pubblica questa problematica, criticando l'inerzia delle amministrazioni regionali e nazionali. "Il problema, ormai cronico, è stato trascurato da amministrazioni governative, leghiste in Veneto e di Fratelli d'Italia oggi al Governo, che non hanno saputo o voluto affrontare la questione con misure efficaci e risolutive", ha dichiarato la senatrice.

Secondo Guidolin, la situazione attuale rappresenta "un fallimento sia sociale che politico". Le case vuote non solo costituiscono uno spreco di risorse, ma rappresentano anche un'opportunità mancata per affrontare l'emergenza abitativa che sta colpendo un numero crescente di cittadini veneti.

Per far fronte a questa emergenza, la senatrice propone una serie di misure concrete:

Un censimento degli immobili vuoti per identificare con precisione il numero e la distribuzione degli edifici disponibili.

La promozione di politiche di housing sociale, che prevedano l'utilizzo di immobili inutilizzati per creare alloggi a prezzi accessibili.

Riforme legislative per consentire un utilizzo più flessibile degli immobili vuoti, favorendo il passaggio di proprietà o l'utilizzo temporaneo da parte di chi si trova in emergenza abitativa.

, favorendo il passaggio di proprietà o l'utilizzo temporaneo da parte di chi si trova in emergenza abitativa. Una maggiore collaborazione tra amministrazioni pubbliche e settore privato per la riqualificazione e l'utilizzo degli immobili inutilizzati.

La situazione in Veneto riflette un problema più ampio a livello nazionale. Recentemente, il Consiglio Regionale del Veneto ha bocciato una mozione presentata dall'opposizione per intervenire presso il Governo nazionale riguardo allo stop al rifinanziamento del fondo per gli affitti. Questa decisione ha ulteriormente acuito le preoccupazioni di chi si trova in difficoltà abitativa.

"Chiediamo al Governo e alle autorità locali di intervenire, la situazione è insostenibile", ha concluso la senatrice Guidolin, sottolineando l'urgenza di azioni concrete per risolvere questo paradosso abitativo.

Il dibattito sul diritto alla casa e sull'utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare esistente si fa sempre più acceso in Veneto, mentre cresce il numero di famiglie in cerca di una soluzione abitativa dignitosa e accessibile. La sfida per le istituzioni sarà quella di trovare un equilibrio tra i diritti dei proprietari e le necessità di chi si trova in emergenza abitativa, in un contesto economico e sociale sempre più complesso.