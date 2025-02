Pappagalli con le ali tarpate: sequestri e indagini in corso

UDINE - Due esemplari di "pappagalli inseparabili dal collo rosa" (Agapornis roseicollis), una delle specie più diffuse tra gli animali domestici, sono stati sequestrati dai Carabinieri Forestali in tre negozi di Udine e Vicenza. Gli esemplari, allevati in cattività, presentavano un taglio significativo alle penne delle ali, pratica che limita la libertà di movimento e compromette la capacità di volo. L’operazione, eseguita nei giorni scorsi, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine e ha coinvolto i Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Trieste e Vicenza, con il supporto di veterinari dell’Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e dell’Università di Udine.



Le perquisizioni, effettuate nei punti vendita e nelle abitazioni dei titolari, sono scattate dopo le segnalazioni di alcuni clienti che avevano acquistato pappagalli allevati a mano, accorgendosi in seguito delle ali tarpate. Quattro persone, rappresentanti legali degli esercizi commerciali coinvolti, risultano indagate per maltrattamento di animali.