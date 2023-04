Papa Wojtyla, profanato monumento in Polonia in anniversario della morte

POLONIA - Profanato il monumento dedicato a Giovanni Paolo II, a Lodz, nel centro della Polonia, nell'anniversario della sua morte. Lo fanno sapere i media polacchi spiegando che il monumento, davanti alla cattedrale, è stato in parte imbrattato nella notte con della vernice rossa e gialla, mentre sul piedistallo è scritto in bianco "Maxima Culpa". Si tratta del titolo del libro pubblicato dal corrispondente olandese Ekke Overbeek nel quale si denuncia che Wojtyla, da arcivescovo di Cracovia, avrebbe coperto i preti pedofili della sua diocesi. In occasione del 18mo anniversario della morte del Papa polacco, in numerose città della Polonia si stanno svolgendo le ‘marce papali’.