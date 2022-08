Papa Luciani: le foto (inedite) della sua vita

VITTORIO VENETO - La vita di Papa Luciani raccontata attraverso 150 foto. Sarà in edicola sabato con il “Gazzettino” il nuovo volume dell'editore De Bastiani dal titolo "Papa Luciani una vita da Beato".

L'autore, Ivan Marsura, aveva precedentemente pubblicato con De Bastiani altri due volumi sulla figura di Papa Luciani, ed è proprio dal suo poderoso archivio fotografico che sono tratte parte delle 150 foto pubblicate in questo volume, alcune delle quali inedite, come quelle in cui l'allora Vescovo di Vittorio Veneto Luciani ordina sacerdote don Dino Milanese che i non più giovani parrochiani di Meschio ricorderanno per essere stato il loro capellano.

Il volume si divide in vari capitoli, che vanno dal periodo della sua infanzia e giovinezza nel bellunese fino a i trentatre giorni di episcopato, per concludersi con il capitolo "Luciani Beato". Di particolare interesse, per i residenti nella diocesi di Vittorio Veneto, il racconto e le numerose fotografie delle visite pastorali nelle parrocchie e le foto degli incontri del Vescovo Luciani nella sua residenza al castello di San Martino con i sacerdoti e i giovani. Un volume che fotografa la vita di Papa Luciani e uno spaccato di storia del ‘900 con i personaggi che la hanno percorsa. OT

