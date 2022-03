Papa: istituto Salesiani presenta Via Crucis per i giovani

CITTÀ DEL VATICANO - Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha salutato Luca Chiavegato, responsabile della comunicazione digitale dello Iusve, l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, la responsabile del palinsesto di Cube Radio Aurora Simionato e la studentessa Agata Rita Borracci.



Aurora Simionato ha consegnato al Papa una bandiera che riporta la frase da lui pronunciata durante l'Angelus di domenica 27 febbraio: "Chi fa la guerra dimentica l'umanità".

Agata Borracci ha donato al Pontefice un fascicolo che raccoglie i suoi articoli e quelli di altre due studentesse Iusve sulle storie provenienti da vari paesi del mondo che hanno attinenza con la lettera enciclica Laudato si'.

Luca Chiavegato, invece, ha chiesto al Papa di pubblicare sul web - tramite un clic sul suo tablet - una particolare Via Crucis online illustrata dalla studentessa dell'istituto salesiano Marica Padoan, ispirata all'enciclica Fratelli Tutti e accessibile dalla pagina cuberadio.it.

"In ogni stazione è rappresentato un giovane accanto al Cristo sofferente, una modalità per rammentare la partecipazione del mondo giovanile a questo percorso liturgico", spiegano i promotori.