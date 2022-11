Papà torna a casa dal lavoro e trova la moglie, i figli e altre due persone morti

USA - E’ tornato a casa dopo una giornata di lavoro e ha trovato cinque cadaveri sul pavimento: i due figli, la moglie, un amico di famiglia e l’ex fidanzato della figlia. La tragedia si è consumata in Maryland, negli Stati Uniti. L’uomo, un medico, ha lanciato l’allarme dopo essere rincasato venerdì scorso e aver fatto la drammatica scoperta.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, riportata dalla stampa statunitense e internazionale, sarebbe stato l’ex fidanzato della figlia, trovato tra le vittime, a condurre la strage. Il ragazzo 28enne sarebbe entrato in casa e avrebbe sparato con un’arma da fuoco alla ex fidanzata, figlia del medico, al fratello di questa, alla madre e all’amico di famiglia che per caso si trovava presso l’abitazione.

Per le vittime non c’è stato nulla da fare, erano decedute all’arrivo dei soccorsi. Sul caso è stata aperta un’inchiesta e sarà eseguita l’autopsia sui cadaveri. La dinamica comunque, per gli inquirenti, è ormai delineata. Il ragazzo 28enne, presunto killer, era già stato denunciato per stalking dalla sua ex compagna, che lascia due figli piccoli. I bambini non si trovavano in casa al momento del massacro.