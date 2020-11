Papà muore investito poco prima della laurea del figlio

Tragedia ieri a Villaga, in provincia di Vicenza. Un uomo di 70 anni, Luciano Rinaldo, è morto in un incidente stradale. L’uomo era in bicicletta con un amico e quando le due bici si sono per sbaglio toccate, Rinaldo è finito a terra. Proprio in quel momento giungeva un’auto, che ha travolto l’uomo senza lasciargli via di scampo.

Inutile la corsa in ospedale con l’elisoccorso: per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

La tragica notizia ha sconvolto la famiglia in quello che doveva essere un momento di gioia. Come riporta in Gazzettino, oggi era infatti il giorno della laurea di uno dei figli della vittima.

L’uomo risiedeva a Padova.