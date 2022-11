Papà ha un malore in casa e muore, il bimbo di 2 anni muore giorni dopo di fame, sdraiandosi accanto al padre

USA - David Conde fu colpito da un infarto fulminante mentre era a casa da solo con il figlio di 2 anni. E il bambino, troppo piccolo per riuscire a nutrirsi da solo, morì di fame giorni dopo. E’ arrivata in questi giorni la definitiva ricostruzione della tragedia, avvenuta lo scorso 15 febbraio a Geneva, nello Stato di New York. L’uomo, 59 anni, viveva con i figlioletto su cui aveva la piena custodia. Colpito da un malore improvviso mente era in casa con il piccolo, non era riuscito a chiamare i soccorsi. E il bambino, per giorni, sarebbe rimasto in casa con il cadavere del papà, non riuscendo a sfamarsi.

Il corpo del piccolo è stato trovato a terra, sdraiato accanto a quello del padre. Come riporta NBC News, gli inquirenti hanno dichiarato che la porta dell’appartamento dove vivevano era chiusa a chiave dall’interno, cosa che ha escuso da subito il coinvolgimento di terzi nell’accaduto. La conferma della dinamica dei fatti è arrivata dopo nove mesi dalla tragedia.