Il papà di Giulia: "Figlia di tutta Italia, riempie di orgoglio"

VENEZIA - Giulia per tutta Italia è diventata la nipote, la figlia, la sorella: "è un effetto che mi riempie di orgoglio perché avete conosciuto Giulia come io l'ho vissuta per 22 anni". A parlare alla trasmissione Rai 'Porta a Porta' è Gino Cecchettin, padre della 22enne di Vigonovo uccisa da Filippo Turetta. "Consola il fatto che io e Monica soprattutto (la moglie morta un anno fa, ndr) abbiamo lavorato bene. Quindi vedere che una figlia che hai cresciuto è diventata un po' la figlia di tutti gli italiani - sottolinea -mi riempie di orgoglio".



Cecchettin giudica positivamente l'annuncio del ministro Valditara che le sue parole saranno oggetto di riflessione nelle aule scolastiche. "Mi ha fatto molto piacere questo messaggio di cambiamento - commenta - per far sì che queste cose non avvengano più". Per il padre di Giulia, Filippo Turetta "poteva avere una vita, magari con un'altra ragazza, laurearsi, e invece l'ha sciupata per non essere riuscito a gestire l'amore". Se potesse parlare con l'assassino della figlia, Gino ripete che gli chiederebbe solo: "Perchè?".