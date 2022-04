Il papà di Francesco: "Faranno l'autopsia per capire se mio figlio è morto di Covid"

VENEZIA - "Siamo tutti positivi e dobbiamo pensare a nostra figlia di 9 mesi": lo dice il papà di Francesco, il bimbo di 6 anni di Codevigo morto stamane per una crisi respiratoria mentre veniva trasportato all'ospedale di Padova dopo che le sue condizioni (anche il piccolo aveva contratto il virus) si erano aggravate.



Proprio perchè in isolamento, i genitori di Francesco non lo avevano potuto accompagnare al Pronto Soccorso. Secondo quanto si è appreso mamma e papà erano vaccinati mentre Francesco non lo era. "Faranno l'autopsia - sottolinea il padre - per capire se mio figlio è morto di Covid".



La Direzione dell'Ospedale di Chioggia "ha avviato e svolto ogni opportuna verifica sugli accessi recenti del bambino presso la struttura, per certificare la corretta presa in carico in quelle circostanze, e per contribuire alla ricostruzione complessiva dei motivi che hanno portato al decesso". Lo rende noto l'Ulss Veneziana dopo la morte di Francesco, il bimbo di 6 anni di Codevigo positivo al Covid, deceduto stamane durante il trasporto in codice rosso all'ospedale di Padova.

