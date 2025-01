Papà 41enne diventa artista di successo grazie ai suoi dipinti "brutti"

INGHILTERRA – Dipinti non certo realizzati da un abile pittore e neppure una capacità innata. Ma talmente brutti che hanno riscosso un inspiegabile successo. E’ successo alle opere realizzate da Jamie Lee Matthias, un papà inglese che, per caso, è diventato un artista di successo grazie a dei dipinti “esilaranti”. Quello che rende le opere di Matthias particolarmente affascinanti è proprio la loro "imperfezione" disarmante, che ha conquistato i cuori degli internauti di tutto il mondo.



Il tutto è iniziato quando Jamie ha deciso di fare un regalo davvero speciale a moglie per il loro matrimonio: un dipinto che, secondo lui, era "terribile". Ma la moglie non l'ha visto come un fallimento, bensì come un'opera divertente, talmente originale da meritarne una condivisione sui social. E così, con un semplice clic, il quadro è stato pubblicato su Instagram, dove ha subito riscosso un successo straordinario, con migliaia di like e commenti divertiti. Quello che sembrava un gioco senza pretese si è presto trasformato in un vero e proprio fenomeno virale. A partire da quel momento, l’uomo ha iniziato a ricevere richieste da tutto il paese: persone che volevano avere una "versione" divertente delle loro foto, interpretate attraverso il suo stile inconfondibile, fatto di colori acrilici e una visione dell’arte lontana dai canoni tradizionali.



"Non voglio dipingere male", ha spiegato Matthias in un’intervista ai media britannici. "Faccio del mio meglio per riprodurre le fotografie che mi mandano, ma per qualche motivo i miei dipinti escono così. Mia moglie e i miei figli hanno sempre dipinto, è una tradizione di famiglia, ma io sono sicuramente il meno dotato di tutti". Un'autoironia che ha conquistato anche i suoi clienti, che apprezzano non solo la stranezza dei suoi quadri.



L’incredibile successo di queste "opere d'arte" ha portato Jamie a creare una pagina Instagram, "Terrible Art by Jamie Lee", che in poco tempo ha accumulato migliaia di follower e ha ricevuto ordini da ogni angolo del Regno Unito, dalla Scozia al Galles, fino all’Irlanda del Nord. Attualmente, Matthias ha una lista di 71 ordini in sospeso e il suo hobby è diventato una vera e propria attività commerciale. Nonostante il suo stile “eccentrico”, i quadri di Jamie Lee sono venduti a 25 sterline l’uno (più le spese di spedizione), e le richieste non sembrano diminuire. La sua fama è cresciuta anche grazie al passaparola e alle recensioni entusiastiche di chi ha deciso di regalarsi o regalare una di queste opere insolite.