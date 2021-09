Paolo Rossi: assegnato alla memoria il premio Basilica Palladiana

VICENZA - Nel giorno in cui gli ititolerà il largo davanti allo stadio 'Menti', Vicenza onorerà la memoria di Paolo Rossi con l'assegnazione al suo nome del 57/o Premio Basilica Palladiana.

La cerimonia si terrà ad invito nella serata di domani, in Basilica Palladiana: a ritirarlo, dalle mani del sindaco Francesco Rucco, sarà Federica Cappelletti, moglie di "Pablito", insieme ai figli e alla presenza degli amici e degli ex compagni del campione.

L'attaccante campione del mondo di Spagna '82 che con la maglia del Vicenza esplose alla fine degli Anni Settanta, nel febbraio 2020 venne anche nominato cittadino onorario. E si chiamerà da domani "Largo Paolo Rossi 9" l'area antistante l'impianto dove Pablito fece l'exploit a suon di gol in maglia biancorossa.



"Un riconoscimento - si legge nella motivazione del premio, promosso dalla Pro Loco di Sandrigo in collaborazione con il Comune di Vicenza - a un ambasciatore della vicentinità, simbolo di semplicità. Quando ebbe il mondo ai suoi piedi, cercò di non calpestarlo".

Il premio Basilica Palladiana, ideato nel 1961 con il nome "Basilica d'Oro" per onorare persone, enti ed istituzioni venete, registra nel suo albo d'oro Luigi Meneghello, Ermanno Olmi, Mario Rigoni Stern, Marco Paolini, Francesco Tullio Altan, Antonia Arslan, Arrigo Cipriani, Fabio Testi, Red Canzian.