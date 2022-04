Paolo Calabresi a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Nuovo appuntamento al Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto. Dopo i successi delle prime serate della stagione, sabato 23 aprile è l’attore Paolo Calabresi a salire sul palco con “Lolita”, spettacolo a una voce tratto dal celebre romanzo di Vladimir Nabokov che tanto scalpore suscitò al tempo della sua prima pubblicazione (1955) per la tematica dell’amore di un uomo maturo nei confronti di una adolescente. Accompagnato da Violetta Zironi, che ha curato le musiche originali dello spettacolo, Paolo Calabresi affronta la lettura di ampi stralci del romanzo insistendo sulla vicenda personale di Humbert Humbert, dal racconto della sua prima giovinezza fino all’omicidio del suo rivale e alter ego, l’odioso Claire Quilty. La storia di Humbert il pedofilo, l’uomo dedito a mille sotterfugi per impadronirsi del corpo e della mente di Lolita, riemerge come diario di una redenzione impossibile, tra automobili, tristi motel, dolciumi e canzonette. Un viaggio e una fuga senza speranza per la regia di Giuseppe Zironi. «La scelta di avere nella nostra rassegna un attore come Paolo, grande professionista e amico, è dettata dal modo in cui vogliamo portare il teatro di qualità ad un numero di spettatori più ampio possibile, unendo la grande esperienza prettamente teatrale di Calabresi, che ha lavorato per anni con Giorgio Strehler, alla sua notorietà presso il grande pubblico grazie alle sue interpretazioni televisive e cinematografiche al suo amore per le nuove generazioni - ha spiegato Federica Girardello del Centro Teatrale Da Ponte - . Ed è proprio per questo che Calabresi durante il week end terrà un workshop presso la nostra accademia sul teatro classico, dedicato agli allievi più giovani».

Il Centro Teatrale Da Ponte

Nel 2022 il Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto passa in gestione all’omonimo Centro Teatrale, composto da otto soci, in maggioranza donne e under 35, guidati da Federica Girardello (Non mi lasciare, Il paradiso delle signore, La porta rossa), presidente e direttore artistico della rassegna, che portano avanti la visione di Edoardo Fainello, già direttore dell’Accademia Da Ponte, il cui scopo è fare del teatro un’arte alla portata di tutti, grandi e piccoli. È proprio grazie a questo approccio che il Centro negli anni si è distinto per il suo laoro nel campo della formazione professionale per I più giovani e per le produzioni di spettacoli teatrali in grado di coinvolgere anche chi al teatro non è abituato, soprattutto i ragazzi e i bambini. Oltre alla gestione e programmazione del Teatro Da Ponte il Centro si occupa di produzione, di programmazione di rassegne ed eventi e soprattutto di formazione per scuole e aziende, sia in ambito pubblico che privato. OT