Paola Del Din, partigiana e prima donna paracadutista

GAIARINE - Sabato 18 maggio alle 17 presso la sala consiliare del Comune di Gaiarine, interverrà, raccontando la propria storia, la professoressa Paola Del Din (classe 1923). Del Din è stata partigiana o, come preferisce definirsi lei, “patriota” nelle file della brigata Osoppo, operante durante la Seconda guerra mondiale in Friuli. Le sue non furono azioni classiche di staffetta e spionaggio, fu infatti la prima donna a conseguire il brevetto di paracadutista ed eseguire lanci di guerra.

Carattere di ferro e linguaggio spesso tagliente, racconterà un tratto saliente della storia d’Italia, dalla quale nacque poi la nostra Repubblica con le attuali istituzioni. Con grande orgoglio ricorda le sue origini “alpine”: sia il padre, catturato e spedito in prigionia in India, che il fratello Renato, caduto in un’eroica azione dimostrativa a Tolmezzo, erano ufficiali delle penne nere.

La professoressa e lo stesso fratello sono stati insigniti nel dopoguerra della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Come titola un libro intervista dedicatogli dal giornalista Andrea Romoli, Del Din vanta con orgoglio il “diritto di parlare” di quei fatti, oltre che sentirne il dovere civico di tramandarli. A noi l’onore di ascoltarla e trarne insegnamento vista, malgrado i quasi 99 anni, l’ottima forma fisica e mentale. OT