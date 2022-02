Pantere vincenti a Trento

TRENTO - La Prosecco DOC Imoco Volley oggi a Trento torna a vincere per 3-0 come aveva chiesto coach Santarelli alla vigilia, per spazzare via le ombre della prestazione sottotono di mercoledì a Urbino con Vallefoglia e presentarsi così con il morale giusto per una settimana che vedrà le Pantere impegnate con le “big” in sfide importanti per la classifica del campionato, mercoledì a Novara e domenica al Palaverde con Scandicci, antipasto del derby fratricida con Monza nei quarti di Champions. Una bella vittoria di squadra, mai in discussione, quella ottenuta stasera al PalaTrento dalla squadra gialloblù, brava stavolta a far valere la propria superiorità e rispettare così il pronostico.

Le Pantere, oggi senza Gennari indisposta (esordio per la baby Anita Bagnoli come vice regista) si schierano sul campo trentino con Wolosz-Egonu, Vuchkova-De Kruijf, Sylla-Courtney, libero De Gennaro. Le due squadre prima della partita hanno partecipato all’iniziativa di LegaVolley per l’appello alla pace.

Il primo set fila via abbastanza liscio per la squadra gialloblù, che prende un discreto margine nella fase centrale, nonostante la buona resistenza delle padrone di casa con Piani e Rivero. Capitan Wolosz trova terminali affidabili come la “solita” Paola Egonu, che viaggia attorno al 70% in attacco (9 punti nel set con l’aggiunta di 2 muri) e la centrale bulgara Hristina Vuchkova che al centro (4 punti) non lascia spazio alle avversarie. La Prosecco DOC Imoco prende il largo nel finale (21-17) e da lì è tutto in discesa per la squadra veneta che può chiudere senza patemi 25-19.

Secondo set e il copione è simile con le Pantere brave a spingere dopo l’avvio dove Trento, con l’ex Furlan (4 punti nel set) in evidenza, prova a restare attaccata. De Gennaro alza l’intensità difensiva, Asia Wolosz trova ottime risposte da Megan Courtney che dopo essere rimasta a secco (0/9) nel primo parziale inizia a far viaggiare il braccio (6 punti con il 67% nel set!) e si riscatta alla grande offrendo alla regista polacca una valida alternativa a un’Egonu che continua la sua prestazione “marziana” sbagliando pochissimo con percentuali da centrale più che da opposto (6 attacchi a terra su 8 nel set). La Prosecco Doc Imoco piazza il break sul 15-10 e non si ferma grazie a una ricezione efficiente e al proverbiale gioco veloce che innesca tutte le attaccanti gialloblù (62% nel set per l’attacco gialloblù). Rispetto al mezzo passo falso di mercoledì con Vallefoglia la squadra è più continua e non si volta più indietro nonostante i tentativi di risalire di Nizetich e compagne. Le Pantere spingono fino alla fine del set: Robin De Kruijf prende ritmo, Vuchkova è in serata per colpire puntualmente dal centro, Egonu continua a bombardare e il vantaggio cresce, fino al 25-18 che manda Conegliano avanti 2-0.

Nel terzo set le ragazze di coach Santarelli non vogliono correre rischi e mantengono alta l’attenzione e per la Delta c’è poco da fare se non opporre un’omorevole resistenza allo strapotere gialloblù. Capitan Wolosz (meritata MVP) distribuisce le responsabilità offensive innescando tutte le sue bocche da fuoco, ora tocca a Sylla farsi sentire in attacco (5 punti nel set) mentre nel finale c’è spazio anche per la giovane Giorgia Frosini che dà respiro a un’ottima Egonu (chiuderà con 18 punti) ed entra anche Kathryn Plummer. 25-16 il finale per una rotonda vittoria della Prosecco DOC Imoco, brava a spazzare via in un’ora e un quarto di buon volley i dubbi sorti dopo la sofferta partita di Urbino con una prestazione di squadra gagliarda che darà grande morale al team in vista delle prossime importanti sfide di campionato e Champions.

DELTA DESPAR TRENTO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (19-25,18-25,16-25)

Delta: Rivero 7, Furlan 5, Piani 9, Nizetich 9, Rucli 5, Raskie, Moro (L), Mason 1, Botarelli 1, Stocco. Non entrate: Quiligotti (L), Berti. All. Bertini.

Prosecco Doc Imoco: Sylla 7, De Kruijf 8, Wolosz 3, Courtney 7, Vuchkova 9, Egonu 18, De Gennaro (L), Frosini 1, Plummer 1, Caravello. Non entrate: Omoruyi, Bagnoli, Folie, Fahr (L).All.Santarelli

Arbitri: Giardini, Traversa.

NOTE – Spettatori: 782,

Durata set: 26′, 24′, 25′; Tot: 75′. MVP: Wolosz.

imocovolley.it