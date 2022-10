Pantere, ok contro Bergamo

TREVISO - E’ arrivato il giorno dell’esordio per la Prosecco DOC Imoco Volley che inaugura la #NewPantEra di fronte al suo pubblico in una grande serata che ha riavvicinato al volley la passione gialloblù dopo tanti mesi.Brividi nel prepartita con prima la premiazione delle fresche ex Giulia Gennari e Giorgia Frosini, da quest’anno a Bergamo insieme alle altre ex Butigan e Cagnin, poi il clou a pochi minuti dalla prima battuta con gli applausi scroscianti per il dovuto i medagliati del Mondiale, gli ori di coach Daniele Santarelli (premiati da Stefano Zanette Presidente del Consorzio Prosecco DOC, dal patron Maurizio Maschio e dal Presidente Piero Garbellotto) e dei suoi assistenti Andrea Zotta e Marco Greco, e i bronzi azzurri di Monica De Gennaro, Marina Lubian e Alessia Gennari premiate dall’AD di Imoco spa Michela Pavan, Presidente Onorario Emilio Corvo e dal Team Manager Pier Zanasi.

Esauriti i cerimoniali si parte per la prima di campionato e coach Santarelli (ancora senza Fahr e Carraro) schiera in sestetto Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, A.Gennari-Plummer, libero De Gennaro, risponde Bergamo con G.Gennari-Da Silva, May-Lanier, Stufi-Butigan, libero Cecchetto.



Sulle ali dell’entusiasmo in una bellissima atmosfera di festa per il grande ritorno delle Pantere al Palaverde le ragazze di ccoach Santarelli sembrano già intendersi alla perfezione nonostante due soli allenamenti tutte assieme e vola subito decisa avanti (7-1, 9-3) con le staffilate di Haak e Plummer , figlie di una distribuzione perfetta di capitan Wolosz che può contare su una ricezione top. Bergamo fatica a proporre una valida resistenza, perchè il ritmo della Prosecco DOC Imoco, in tenutà “rosé”, è altissimo a partire da una battuta ficcante (bene Lubian e Haak) che propizia ulteriori break. Anche Alessia Gennari (4 punti, 2 muri nel set) oltre ad attaccare bene mette un bel turno di battuta per il +7 (14-7).



Le Pantere non si fermano e continuano questo set scintilante di “presentazione” al campionato italiano: Plummer continua a colpire (6 punti, 83% nel set!) Lubian attacca e mura (4 punti con 100% nel set in attacco), poi De Gennaro difende e Wolosz regala con la sua distribuzione (68% in attacco la percentuale dle primo set!) punti importanti a De Kruijf e Haak per il 19-8. La svedese fa vedere la sua classe (5 punti nel set) e passa regolarmente, chiude anche l’ultimo punto con un delizioso pallonetto 25-14.



Più equilibrata la seconda frazione fino al minibreak di Conegliano che si riprende la testa con Plummer che si muove bene a muro, 8-5 e coach Micoli prova a fermare l’ondata con un time out. Butigan e compagne provano a rientrare, Stufi va a segno, poi May dopo una buona difesa sigla il -2 (9-7), ma Marina Lubian spara forte dal centro e la Prosecco DOC resta avanti. Due aces in fila di capitan Asia Wolosz allargano il solco (11-7), ma Bergamo ora difende tantissimo e tiene sulla corda le Pantere che abbassano le percentuali d’attacco. Da Silva suona la carica, sul 15-11 c’è anche l’applauditissimo ritorno di Kelsey Robinson Cook che sostituisce Plummer. La squadra orobica combatte su ogni pallone, riemtra a -2 (20-18), ma De Kruijf vince un duello sotto rete e Conegliano si tiene avanti (21-18). Entra Squarcini per la battuta, ma Da Silva vola alto e chiude di mancino il nuovo -2, poi Emma Cagnin (entrata per May) centra il mani e fuori per il -1 (21-20). Da lì però la Prosecco DOC Imoco torna cinica e non lascia spazio alle ospiti chiudendo di prepotenza 25-21 con il colpo finale di Lubian.



Simile il terzo set con le Pantere che sgretolano pian piano la resistenza del muro ospite, trovando ottime cose in difesa dalle specialiste De Gennaro e Gennari, che favoriscono i punti in contrattacco di Plummer e Haak che scavano nuovamente il solco. La svedese, che sarà eletta MVP del match al suo esordio con la maglia delle Pantere, sigla il 13-7 dalla seconda linea, poi da posto 4 una diagonale strettissima fa spellare le mani ai pubblico e Conegliano vola irraggiungibile. Il set prosegue con una Prosecco DOC Imoco granitica nel muro-difesa e con una battuta sempre insidiosa che impedisce a Giulia Gennari di variare il gioco. La Gennari di Conegliano invece riceve e attacca per il 19-12, poi lascia il posto a Gray. Proprio la canadese si fa notare per la potenza del braccio, suo il 21-12 che spiana la strada al netto 3-0 (25-18, punto finale di Haak, MVP eTop Scorer con 15 punti) che fa iniziare con il sorriso l’annata delle Pantere, poi sommerse dall’affetto del pubblico a caccia di una foto o un autografo delle nuove e vecchie “star” del team gialloblù.

Sarà un inizio stagione senza respiro per la Prosecco DOC Imoco che dopo questo primo bel successo casalingo in settimana è attesa da due trasferte, mercoledì a Busto Arsizio e domenica nelle Marche con Vallefoglia.



PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VOLLEY BERGAMO 3-0

(25-14,25-21, 25-18)

Prosecco DOC: De Kruijf 8, Wolosz 5, De Gennaro (L), Lubian 8, Gray 4, Plummer 11, A.Gennari 8, Haak 15, Squarcini, Pericati (L), Robinson Cook, Furlan, Bardaro ne, Coba ne, . All. Santarelli

Volley Bergamo: Bovo, Butigan 5, Partenio, Cecchetto (L), Da Silva 5, Cicola ne, Turla, May 4, Frosini 2, Lanier 10, Cagnin 3, Stufi 1, Gennari 2. All.Micoli

Arbitri: Carcione e Piana

Durata set: 21′, 28′, 27

‘Spettatori: 3613

MVP: Haak

Foto credits: Michele Gregolin

