Pantere in finale di Champions League

TREVISO - Carraro Imoco Volley in finale di Champions League.



Stasera al Palaverde Conegliano ha vinto 3-0 contro Novara in una gara mai davvero in discussione. Dopo il 3-0 ottenuto in Piemonte, Conegliano supera la semifinale senza perdere nemmeno un set.



E stacca il biglietto per la finale della massima competizione europea: uno degli obiettivi più importanti della stagione per le ragazze di coach Santarelli.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0

(25-15,25-23,25-20)



Imoco: Adams , Egonu , Fahr , Wolosz , De Kruijf , De Gennaro, Hill , Caravello, Gennari, Sylla ne, Omoruyi ne, Butigan ne,Gicquel ne, Folie ne. All. Santarelli.

Igor: Washington , Hancock , Bosetti , Chirichella , Smarzek , Herbots , Sansonna, Daalderop, Zanette ,Bonifacio , Populini , Battistoni , Taje’ne, Napodano . All. Lavarini.

Arbitri: Ivanov e Puecher

Durata set: 24′,28′,26′ – tot.73′

MVP: Wolosz