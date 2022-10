Pantere, buona la prima

CONEGLIANO - Esordio stagionale per la Prosecco DOC Imoco Volley che per la prima volta nella sua storia gioca a Conegliano, Zoppas Arena, una gara ufficiale. Nella seconda semifinale del Trofeo Città di Conegliano le Pantere che affrontano le francesi del Paris St.Cloud, ospiti internazionali del torneo, sono guidate in panchina dal vice Valerio Lionetti, visto che coach Santarelli è impegnato proprio sabato sera nella finale del Mondiale con la sua Serbia. Tante assenze in casa Conegliano, le azzurre De Gennaro, Lubian e Alessia Gennari, la statunitense Robinson-Cook (che si sfideranno nel pomeriggio di sabato per il bronzo mondiale) e la capitana Asia Wolosz che raggiungeranno Conegliano la settimana prossima dopo le fatiche iridate. A riposo precauzionale la regista Carraro, mentre è solo in panchina anche Sarah Fahr che sta procedendo spedita nella rieducazione al ginocchio operato. Una bella occasione comunque per il pubblico gialloblù per conoscere le tante facce nuove presenti quest’anno nella squadra e anche per le giovani dell’Imoco Volley San Donà di scendere in campo assieme alle “grandi” dopo tanti allenamenti svolti in questa preparazione precampionato.

Coach Lionetti presenta dall’inizio la giovane palleggiatrice Angela Coba (classe 2006) in diagonale con Isabelle Haak, Plummer e Gray schiacciatrici, De Kruijf e Furlan al centro, libero Pericati. Parigi si presenta con Alanko-Marinova, Palgutova-Yordanova, Thater-Herrera, libero Dekeukelaire.



Le francesi iniziano con un’ottima correlazione muro-difesa che permette alle ospiti di allungare subito 2-4, ma Robin De Kruijf, in versione “capitano” del team gialloblù, con i suoi muri tiene Conegliano a contatto. La squadra transalpina approfitta di un paio di errori delle Pantere e con un muro di Herrera allunga fino al +5 (6-11). La squadra del coach bolognese Orefice continua a spingere con Marinova da seconda linea, poi gli aces della statunitense Thater e di Alanko fanno sprofondare la Prosecco DOC Imoco a -9 (7-16). Bella Haak va in battuta e con i suoi siluri mette in imbarazzo la ricezione francese, Gray trasforma le rigiocate e Conegliano sale fino al 10-16. La giovanissima Coba si affida ad Haak e la svedese risponde bene, Furlan mura, ma Parigi resta avanti (13-18). Un bel turno di battuta di De Kruijf propizia la rimonta, Coba e Plummer lavorano bene sotto rete e arriva il -3 (15-18). Le Pantere entrano in ritmo-partita e mettono il turbo con un break che le porta a -1 con un missile di Haak (5 punti nel set) per il 17-18, ma Parigi non molla e con il muro torna avanti 18-21. Il Parigi resiste ai tentativi di riaggancio della squadra di coach Lionetti fino alle battute micidiali di Federica Squarcini e al muro di De Kruijf (3 nel set) per il 23-23. Haak sbaglia la battuta dopo una bella serie, De Kruijf in fast annulla il primo set point, poi la situazione si ribalta e la Prosecco DOC Imoco si aggiudica il set con una bella rimonta per 27-25 con il colpo finale di Plummer.

Nel secondo set bella partenza di “The Queen” De Kruijf che dimostra di essere già in ottima forma e a suon di attacchi vincenti tiene a contatto Conegliano di fronte ai tentativi di scappare di Herrera e compagne. Palgutova mette in difficoltà la ricezione di casa e con le sue battute velenose scava il +3 (6-9) e le gialloblù si trovano ancora ad inseguire. Isabelle Haak fa vedere sprazzi della sua classe andando a colpire sia da posto 2 che da posto 4, Eleonora Furlan si conferma specialista del muro ed è di nuovo pareggio a quota 9, poi Plummer spara l’ace del sorpasso. I muri di Furlan e un’altra bella serie di battute di una scintillante De Kruijf (9 punti con 4 aces e 2 muri nel set!) costringono coach Orefice a chiamare time out sul 16-13 per le Pantere che provano a scappare grazie anche a un’attenta Pericati in difesa. Alla ripresa ancora l’olandese in versione “bomber” trova la bellezza di tre aces consecutivi e stavolta la fuga gialloblù è di quelle importanti: 18-13. Da lì alla fine del set è un monologo gialloblù che grazie a una battuta molto spinta (ace anche di Plummer) continua a viaggiare spedita (23-16). Il secondo set si chiude con De Kruijf (muro) e Haak (seconda linea) per il 25-19.

Partenza sprint nel terzo set per la squadra di casa con Squarcini (subito a segno in battuta, la sua specialità) al posto di Furlan nel sestetto. Il 6-1 oltre che dai punti della centrale toscana, viene propiziato da una Haak già in palla e dai muri della “solita” De Kruijf che si conferma leader in campo. La giovane Coba nonostante i 16 anni si dimostra in grado di gestire bene la squadra e senza timori reverenziali giostra bene le sue attaccanti, mentre il Parigi prova a resistere alla prima ondata con Herrera e Palgutova. Milos rimette in scia le francesi con un ace (8-7), poi un errore gialloblù consegna la parità 9-9, tutto da rifare per le Pantere.La Prosecco DOC Imoco alza il ritmo in difesa con un paio di prodezze di Ylenia Pericati che propiziano il controbreak dopo un bel turno di battuta di Coba: 12-9. Conegliano fa valere una prestanza fisica superiore alle francesi, Haak mura ancora (16-6 il conto totale dei “blocks”), poi Pericati difende ancora e Haak chiude di potenza sotto rete (16-12). De Kruijf nel finale si diverte nelle combinazioni con una Coba sempre più a suo agio, Gray e Plummer attaccano bene e Conegliano vola 19-13. Il set si chiude senza patemi e la squadra di casa si aggiudica la semifinale battendo la volenterosa squadra francese e aggiudicandosi la prima uscita stagionale con un rotondo 3-0.

Nella prima semifinale nel pomeriggio il Volley Bergamo ha battuto per 3-1 il Vero Volley Monza.

Sabato alle 16.00 la finale 3/4 posto con Parigi che affronterà il Vero Volley Monza. La Prosecco DOC Imoco invece alle 19.00 giocherà per il 1/2 posto con Bergamo, che sarà anche il primo avversario delle Pantere domenica 23 al Palaverde nell’esordio di campionato alle 19.30.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – PARIS ST. CLOUD 3-0

(27-25,25-19,25-18)

Prosecco DOC: Pericati, De Kruijf 16, Gray 8, Plummer 9, Haak 12, Furlan 5, Squarcini 4, Fahr ne, Carraro ne, Zorzetto, Coba 1, Bardaro ne, Moiran ne, Talerico ne, Pagot ne, Visentin ne. All. Lionetti

Paris: N’Diaye ne, Palgutova 10, Yordanova 5, Dekeukelaire, Stimac 1, Alanko 1, Cholet, Thater 8, Ngolongolo ne, Marinova 10, Secretant, Milos 3, Herrera 11. All. Orefice

Arbitri: Zanussi e Serafin

Durata set: 29′, 23′,25′

DICHIARAZIONI COACH LIONETTI

“Eravamo molto curiosi di vedere la reazione alla prima partita ufficiale dopo una preparazione lunga senza momenti agonistici, e la squadra ha reagito bene giocando una partita in crescendo. All’inizio ci abbiamo messo un po’ ad ingranare specie nei meccanismi del primo tocco, ma poi abbiamo sistemato le cose e le ragazze sono state molto brave a tenere in mano la partita fino alla fine. Una menzione particolare per Coba che è stata molto brava come tutte le ragazze della giovanile che anche oggi erano presenti come in tutta la preparazione in cui sono state fondamentali per completare il gruippo.”

Foto Credits: Flavio Pavanello

Imocovolley.it