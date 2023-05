In panne il camion col materiale della discarica

BELLUNO - Alle 14:40, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Vallesella Bassa a Domegge di Cadore per il recupero di un mezzo pesante in panne, dopo aver caricato del materiale in una discarica. I pompieri accorsi dal distaccamento di Pieve di Cadore hanno operato con il supporto dell’autogrù arrivata dalla sede centrale, trainando il camion fino ad una piazzola, liberando la strada alla viabilità ordinaria. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 18:00.