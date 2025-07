Panico sull'aereo: serpente a bordo, volo in ritardo di due ore per catturarlo

AUSTRALIA – È stato un passeggero decisamente fuori lista quello che ha causato il ritardo di due ore al volo della Virgin Australia, diretto da Melbourne a Brisbane, martedì 1° luglio. A bordo dell’aereo, durante la fase di imbarco, è stato infatti avvistato un serpente lungo circa 60 centimetri, nascosto tra i vani della stiva. L’allarme è scattato immediatamente, e le autorità aeroportuali hanno richiesto l’intervento di Mark Pelley, noto “snake catcher” professionista.



Il rettile, identificato in seguito come un “green tree snake”, una specie non velenosa ma protetta, è stato recuperato con grande cautela dopo due ore di operazioni.



“Quando mi sono avvicinato per catturarlo, si trovava dentro un vano buio e stretto”, ha raccontato Pelley ai media locali. “Non sapevo se fosse pericoloso o meno. Solo dopo averlo preso mi sono accorto che si trattava di un esemplare innocuo”. Il serpente era nascosto dietro un pannello, e il rischio – come ha spiegato l’esperto – era che si infilasse ancora più in profondità nell’aereo, rendendo necessaria l’evacuazione dell’intero velivolo.



Le cause dell’insolita presenza a bordo non sono ancora chiare. Si sospetta che l’animale possa essere entrato nell’aereo nascosto tra i bagagli di un passeggero, o che si sia introdotto in fase di carico. Essendo il serpente originario della zona di Brisbane, l’ipotesi è considerata plausibile. Una volta catturato, il rettile è stato consegnato a un veterinario di Melbourne, che provvederà alla sua cura e alla successiva reintroduzione in natura.

Foto da "X"