Panico in stazione, con un'asta metallica crea il caos in biglietteria e cerca di rubare del denaro

VENEZIA - Un arresto, 11 indagati, 2.172 persone controllate e 219 servizi di vigilanza nelle stazioni, di cui oltre una decina i servizi antiborseggio, attuati in abiti civili: è questo il bilancio dei controlli effettuati, nell’ultima settimana, dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, sempre impegnato anche in attività di vigilanza a bordo dei treni e di pattugliamento lungo le tratte ferroviarie di competenza.



Nella stazione di Venezia S. Lucia, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno tratto in arresto un 20enne, senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti penali, per i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Bloccato dai poliziotti allo sportello della biglietteria, il 20enne, dopo aver brandito un’asta metallica, in un impeto d’ira, ha prima colpito, danneggiandole, varie suppellettili e poi, scavalcando il bancone, si è impossessato di una somma di denaro.



Dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato accompagnato presso le Camere di Sicurezza della locale Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 20enne è stato condannato con rito direttissimo a due anni e un mese di reclusione da scontare in carcere.



Una donna è stata denunciata a Padova per porto, senza giustificato motivo, di oggetto atto ad offendere. La viaggiatrice, a seguito di una discussione per futili motivi, iniziata a bordo di un convoglio nella tratta tra Rovigo e Padova, una volta giunta in stazione ha utilizzato uno spray al peperoncino contro una passeggera, colpevole, a suo dire, di parlare a voce troppo alta, recando disturbo.



La giovane, colpita agli occhi dalla sostanza urticante, è stata accompagnata al locale pronto soccorso per le medicazioni del caso.



A seguito di attività di indagine, quattro donne, di cui due minorenni, sono state indagate per furto aggravato in concorso. Le stesse, infatti, sono state riconosciute responsabili di un furto, avvenuto a bordo di un convoglio in sosta nella stazione di Venezia-Mestre, ai danni di una viaggiatrice, alla quale hanno sottratto la borsa, contenente oggetti preziosi e un’ingente somma di denaro.



Nella settimana appena trascorsa, tra le giornate del 25 e 26 novembre, ha avuto luogo anche l’operazione denominata “RAILPOL -20th Action Day 24Blue”, che ha visto 88 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto impegnati in un’attività straordinaria di controllo effettuata in 23 scali ferroviari e su 75 convogli; 394 le persone controllate.



Lo scopo dell’operazione, disposta su tutto il territorio nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, è quello di prevenire e contrastare i fenomeni criminosi maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario.