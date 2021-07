Panico a Nairobi, un leone è uscito dal parco nazionale, vagando per la città

KENYA - Mercoledì un giovane leone del parco nazionale di Nairobi (capitale del Kenya) è fuggito oltre la recinzione e portato il panico tra i cittadini. Il Kenyan Wildlife Service (KWS), un ente statale di gestione della fauna selvatica, è intervenuto sul posto, dove una folla si è radunata per osservare l'animale. L’esemplare è stato trovato confuso e agitato in un fosso a Ongata Rongai, zona residenziale a sud della città: per la cattura è stato sedato e successivamente liberato in un'area lontana dalla capitale.



"Il leone è stato colpito da una freccia, immobilizzato e trasferito in sicurezza in strutture veterinarie per osservarlo e indossare un collare prima di essere rilasciato nel parco": ha dichiarato il KWS in una nota. "Il panico causato da questo leone è stato enorme, i bambini erano in ritardo per la scuola, così come le persone per il loro lavoro": ha raccontato Roselyn Wangare una studentessa della città. Jackson Mwangi, residente a Ongata Rongai, ha quindi affermato che il KWS deve migliorare la sicurezza intorno al parco: "Alla fine, si tratta della nostra sicurezza, il parco non è ben protetto ed è per questo che gli animali scappano".



Il parco, distante solo 7 chilometri dal centro di Nairobi, è parzialmente circondato da recinzioni elettrificate ma non completamente, per consentire la migrazione degli animali. Purtroppo non è la prima volta che gli animali vagano per la capitale, abitata da quattro milioni di persone, per esempio nel dicembre del 2019, un leone ha ucciso un uomo dopo essere fuggito. Nel marzo del 2016 invece, un animale è stato ucciso, dopo essere uscito dal parco e aver attaccato e ferito una persona, e in fine nel febbraio 2016, due leoni hanno vagato per un giorno a Kibera, una baraccopoli densamente popolata situata nelle vicinanze, prima di tornare al parco.



Oltre ai leoni, nel parco, vivono anche specie in via di estinzione come leopardi, rinoceronti e bufali. Per il presidente dello “Sportello dei Diritti” “i leoni abitavano in questa zona prima dell’uomo e quindi non "scappano" dal parco e non "si perdono" in città: sono gli uomini che invadono il loro habitat.”



IL VIDEO