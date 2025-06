Panico in metropolitana, dà fuoco a un vagone pieno di passeggeri: "Ero arrabbiato per il divorzio"

COREA DEL SUD – Una normale mattina di pendolarismo si è trasformata in un incubo quando un uomo sudcoreano di 67 anni ha appiccato un incendio all’interno di un vagone della metropolitana di Seul, mettendo in pericolo la vita di oltre 160 passeggeri. L’uomo, secondo quanto riferito dalla polizia, avrebbe agito in preda alla rabbia per una causa di divorzio finita male. Il folle gesto si è consumato sulla linea 5 della metropolitana, tra le stazioni di Yeouinaru e Mapo, intorno alle 8:42 del mattino dello scorso 31 maggio. Il treno si trovava all’interno di un tunnel quando l’uomo è salito a bordo con una bottiglia contenente liquido infiammabile, poi versato e incendiato in mezzo ai passeggeri.



Le telecamere di sicurezza installate nel vagone hanno registrato ogni momento dell’attacco. Le immagini, diffuse solo nei giorni scorsi dalla Procura del Distretto Meridionale di Seul, mostrano il panico tra i passeggeri: urla, corse disperate verso le porte, fumo che si propaga velocemente mentre il treno è ancora in movimento. Il bilancio è pesante: 23 persone intossicate, tra cui lo stesso attentatore, sei ricoveri ospedalieri e 129 feriti lievi causati dalla calca durante la fuga. L’incendio ha completamente distrutto il vagone, provocando danni stimati in circa 330 milioni di won (oltre 220.000 euro). Secondo le autorità, l’uomo avrebbe premeditato l’attacco, acquistando la benzina due settimane prima in una stazione di servizio. Durante l’interrogatorio, avrebbe spiegato di aver agito perché "accecato dalla rabbia dopo il divorzio".