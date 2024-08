Panico a bordo dell'aereo: passeggero apre il portellone di emergenza e cammina sull'ala del velivolo

AUSTRALIA - Attimi di puro panico a bordo di un volo della Jetstar appena atterrato all'aeroporto di Melbourne. Un episodio che sembra uscito da un film, ma che purtroppo è accaduto realmente, ha scosso i passeggeri e l'equipaggio dell’aereo. Subito dopo l'atterraggio, un passeggero, visibilmente agitato, ha ignorato tutte le procedure di sbarco, prendendo una decisione tanto imprevedibile quanto pericolosa: ha aperto il portellone di emergenza dell'aereo e, con incredibile disinvoltura, ha iniziato a camminare lungo l'ala del velivolo. L'uomo ha poi completato la sua bizzarra fuga scendendo a terra tramite il motore dell'aereo.



L'allarme è scattato immediatamente. Il personale di terra, vedendo la scena, è intervenuto prontamente, bloccando l'uomo prima che potesse allontanarsi ulteriormente. Secondo quanto riportato dal Guardian, il passeggero è stato subito consegnato alle forze dell'ordine presenti sul posto, che lo hanno arrestato con l'accusa di comportamento aggressivo e grave violazione dei protocolli di sicurezza. Un portavoce della compagnia aerea ha confermato l'accaduto, dichiarando: "Il passeggero è uscito dall'uscita di emergenza e ha camminato lungo l'ala prima di scendere a terra tramite il motore”. Prima della sua pericolosa "bravata", il passeggero, secondo le testimonianze raccolte, era stato visto camminare nervosamente su e giù per il corridoio dell'aereo.



Ora l'uomo dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia. L'episodio potrebbe costargli non solo un processo per la violazione dei protocolli di sicurezza aerea, ma anche pene più severe, considerata la potenziale gravità delle sue azioni.