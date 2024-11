Panico in aereo, tenta di aprire il portellone d'emergenza: picchiato dai passeggeri - VIDEO

BRASILE - È stato picchiato dagli altri passeggeri per aver tentato di aprire il portellone d'emergenza a bordo dell'aereo con tratta Brasilia-Panama City. È successo a bordo del volo della compagnia Copa Airlines, lo scorso martedì 5 novembre. A documentare il panico ad alta quota è stato un altro passeggero che ha assistito alla scena e ha condiviso il video sui social facendolo diventare subito virale.

Il panico a bordo

"Un assistente di volo ha iniziato a urlare e un altro ha cercato di bloccarlo, ma non ci è riuscito perché l'uomo era troppo forte", ha raccontato il fotoreporter Cristiano Carvalho, 51 anni, che ha immortalato l'episodio. Secondo quanto riferito dall'utente dopo i primi 30 minuti di volo un passeggero si è alzato dal suo posto a sedere per precipitarsi sulla porta d'emergenza con in mano un coltello di plastica che aveva preso dal vassoio dei pasti, servito dalle hostess. L'uomo ha tentato di prendere in ostaggio un assistente di volo per aprire la porta d'emergenza. In quel momento si è scatenato il panico generale, e fu allora che i passeggeri si precipitarono sull'uomo per impedirgli di aprire il portone.

"Non è stato facile fermarlo", ha raccontato l'utente su X. Il volto dell'uomo, dal video diventato virale, è visibilmente insanguinato: "Lo hanno picchiato fino a fargli perdere conoscenza". Dopo l'atterraggio a Panama, l'uomo è stato ammanettato e consegnato alle autorità giudiziarie.

"Grazie alla professionalità dell'equipaggio, la sicurezza del volo e dei passeggeri è stata tutelata", ha raccontato un portavoce della compagnia aerea.