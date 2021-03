La pandemia spinge il digitale: 123 nuovi esperti nel secondo semestre 2020

TREVISO - Si potrebbe chiamarla accelerazione digitale. È quella impressa dalla pandemia. Che ha scompaginato le richieste e gli accessi al mondo del lavoro. Luca Burei e Stiven Prete di Veneto Formazione la spiegano così: “La pandemia ha modificato la richiesta di lavoro e le nuove professioni richieste guardano al digitale. Ecco perché da maggio a dicembre 2020 abbiamo attivato ben 9 corsi in ambito digital (3 in streaming) formando 123 nuovi esperti digitali, e sono già 3 quelli partiti tra gennaio e febbraio. La vera sfida, dunque, è stata lanciata e recepita”.



Adesso dunque gli esperti digitali ricercati dagli industriali ci sono pronti a essere inseriti nel mercato 4.0. Da rilevare, con soddisfazione, che il 67% dei digital expert sono donne e l’età media è di 27 anni. “Apprezziamo che anche gli Industriali di Treviso e Padova, proprio le province dove Veneto Formazione ha sede, stiano monitorando il mercato di queste professioni. Vanno tuttavia cercati anche al di fuori dei percorsi universitari, magari in Enti di formazione dove oltre ai giovani trovano nuova occasione di riqualificazione anche persone espulse dal mercato del lavoro a causa della pandemia”.



Nel 2020-2021 Veneto Formazione ha lanciato anche un Master in Digital Expert, percorso formativo di 500 ore di lezione destinato a supportare i giovani professionisti di domani nell'acquisizione di competenze trasversali nel Digital Marketing, Web e Graphic Design.