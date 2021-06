Panda si schianta su un trattore: conducente ferito

VERONA - Schianto tra una Fiat Panda e un trattore martedì poco prima delle 15 a Cazzano di Tramigna, in provincia di Verona.



L’auto è finita su una fiancata. Sul posto i Vigili del Fuoco di Arzignano per la messa in sicurezza dell’auto, finita contro il muro di un’abitazione, con una perdita di carburante.



L’automobilista, rimasto incastrato nell’abitacolo, ferito è stato estratto dai pompieri e affidato al personale del SUEM per il trasferimento in ospedale.



I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.