Paluani, il tribunale di Verona dichiara il fallimento della storica azienda

Il tribunale di Verona ha annunciato il fallimento della storica azienda dolciaria Paluani Spa di Dossobuono, di proprietà della famiglia Campedelli. Fondata nel 1921, l'azienda ha prodotto pandori, panettoni e colombe per oltre cento anni ed è stata anche sponsor del Chievo Verona, una società calcistica anch'essa fallita e di proprietà della famiglia Campedelli. Paluani Spa aveva accumulato un debito di circa 82 milioni di euro.



Secondo quanto riportato dall'Arena, il fallimento della Paluani arriva dopo che gran parte delle attività produttive, inclusi il marchio e lo stabilimento, sono stati ceduti alla Sperlari un anno fa. La Sperlari fa parte del gruppo dolciario tedesco Katjes International. Durante un'asta della sezione fallimentare, Katjes International è riuscita ad acquisire le attività produttive con un assegno di 7,6 milioni di euro nel luglio 2022. Questa transazione ha permesso loro di organizzare la produzione in vista della stagione natalizia.



Dopo la cessione delle attività produttive, l'azienda dolciaria si è divisa in due strade: da una parte, Paluani 1921, acquisita da Sperlari, ha continuato la produzione, mentre Paluani Spa, proprietaria degli immobili (alcuni dei quali venduti), ha intrapreso la procedura di concordato. Tuttavia, questa opzione non ha avuto successo. La sentenza di fallimento e la revoca della procedura di concordato sono state motivate dalla critica alle scarse possibilità dell'azienda di soddisfare i creditori. Nonostante l'ammontare totale dei debiti ammontasse a quasi 82 milioni di euro, la somma disponibile da parte della Spa era inferiore a un milione. Il tribunale ha nominato nuovi curatori per gestire la situazione dell'azienda dopo la dichiarazione di fallimento.