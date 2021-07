Palmanova celebra Venezia con una rassegna di eventi da non perdere

PALMANOVA - 1600 anni fa è stata fondata Venezia, ed è per questo motivo che Palmanova ha deciso di festeggiare la città con un programma di animazioni ed eventi. Palmanova, che deve la sua fondazione alla città lagunare, nel luglio del 1602, periodo in cui la Fortezza di Palma veniva innalzata, ricreerà l’epoca della Serenissima, attraverso ricostruzioni storiche, visite guidate alla città e molto altro. Sarà quindi un fine settimana di visite animate gratuite per rivivere l’epoca, rivivendo immersi nei primi anni della fortezza attraverso la ricostruzione storica di usi e tradizioni militari.





Il cartellone degli eventi è il seguente: venerdì 9 alle 20.30, a Bastione Garzoni, sarà presentato il libro “Le vite di prima, una storia vera in terra veneziana nel XVII secolo” di Daniela Galeazzi e Giuseppina Minchella. Invece sabato 10, alle 9 e alle 10.30 con ritrovo a Porta Udine, visite guidate gratuite per famiglie e bambini, alle cascate, al baluardo Donato e caccia al tesoro nelle gallerie. Sempre lo stesso giorno, alle 20.30 e alle 21 a Bastione Garzoni, “Baruffetta palmarina”: danze, canti e auspici tra il veneziano cerimoniale.

Domenica 11, invece, alle 10.30 in Piazza Grande si volgerà il corteo e proclama del Provveditore Generale; a seguire la Santa Messa in abito storico nel Duomo Dogale e l’innalzamento, al centro di Piazza Grande, del Gonfalcone con il leone di Venezia. E sempre domenica, alle 6 del mattino, si terrà l’iniziativa “Il risveglio della fortezza”: una visita guidata gratuita ai Bastioni e alle gallerie con guide regionali. A questo programma si uniscono due grandi eventi musicali in Piazza Grande: il concerto del risveglio con Giuseppina Torre (sabato 10 luglio alle 7.30) e il concerto della FVG Orchestra e Constantin Beschieru per i 1600 anni di Venezia (venerdì 16 luglio alle 21).