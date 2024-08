La Pallavolo rinasce a Motta: nasce il Volley Team Livenza

MOTTA - Mercoledì sera, al palazzetto dello sport, è stata presentata la nuova società di pallavolo di Motta di Livenza, che cambia nome in Volley Team Livenza e adotta i colori nero-arancio.

Confermato lo sponsor Senini, già presente lo scorso anno in Serie A3, la squadra ripartirà dalla Serie C sotto la guida del nuovo direttore sportivo Matteo Bortolozzo, ex capitano della Tinet Prata. Il coach sarà Manolo Pat.

La presidente Alice Bariviera, già responsabile della comunicazione della vecchia società, ha dichiarato: "Vogliamo riportare Motta al centro della pallavolo, con un progetto ambizioso ma sostenibile". La squadra giocherà le partite interne il sabato pomeriggio, con l'obiettivo di creare un evento per tutta la comunità. L'inizio del campionato veneto di Serie C è previsto per metà ottobre, preceduto dalla Coppa Veneto a fine settembre.