Palestre meno care con il nuovo anno, in particolare per la terza età

VITTORIO VENETO – «Vogliamo incentivare l’utilizzo delle nostre palestre promuovendo il binomio sport e salute». Con questa motivazione, la giunta comunale ha deciso per una riduzione delle tariffe, a partire dal nuovo anno, con cui verranno concesse le palestre comunali. Parliamo del palazzetto dello sport, della palestra dell’Ipsia, della palestra Pontavai, della palestra di via Berlese, di quella di via Carducci e della palestra della scuola media Da Ponte.

«Inoltre – prosegue il vicesindaco con delega allo sport Gianluca Posocco –, con questa riduzione delle tariffe vogliamo anche aiutare le associazioni sportive che in questo 2020 sono state danneggiate e penalizzate nelle loro attività dalla pandemia. Un occhio di riguardo lo abbiamo riservato anche a chi ci chiederà le palestre per organizzare dell’attività motoria esclusivamente rivolta agli over 75».

Qualche esempio. La tariffa oraria del palazzetto dello sport per società e associazioni sportive iscritte a federazioni o riconosciute dal Coni passerà dagli attuali 13 euro (a cui va aggiunta l’iva) a 10,50 euro, mentre se a chiederlo sarà un’associazione o una società sportiva che organizza attività motoria per over 65 la nuova tariffa è di 8,50 euro, rispetto agli attuali 22. Per gruppi di adulti maggiorenni che svolgono attività sportive riconosciute dal Coni, anche se non regolarmente costituiti, la tariffa del palazzetto di piazza Moro passa da 40 a 13 euro l’ora. La palestra più economica rimane quella della media “Da Ponte” con tariffa oraria 2021 compresa fra 7 e 12 euro.

«La riduzione delle tariffe – conclude Posocco – comporterà per il bilancio comunali minori entrate per 15mila euro circa».