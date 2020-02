Palaverde esaurito per la sfida con Novara

TREVISO - Tutto esaurito da qualche giorno il Palaverde per la “classica” della 19° giornata di Serie A1, 6° di ritorno, tra la capolista Imoco Volley (1° in classifica con 51 punti, 17 vinte/1 persa) e la Igor Gorgonzola Novara (3° con 38 punti, 13 vinte/5 perse).



Si giocherà alle ore 17.00. Nell’ultimo turno, infrasettimanale, le Pantere di Conegliano hanno vinto 3-0 a Bergamo (14° 3-0 stagionale) mentre Novara ha vinto 3-1 con Scandicci al PalaIgor.



Squadra al completo per coach Santarelli. All’andata in Piemonte vinse 3-1 l’Imoco Volley. I precedenti sono 27 con 18 vittorie delle venete e 9 di Novara.



Il capitano Joanna Wolosz: “A Bergamo abbiamo giocato una bella partita contro una squadra che ci ha fatto sudare parecchio, ma abbiamo dimostrato di essere in buona forma e abbiamo continuato il nostro ottimo momento di gioco e risultati.



Ma sappiamo che le avversarie sono sempre più agguerrite, e domenica avremo un altro bell’impegno contro una delle più forti, la Igor Novara. Loro hanno fatto vedere la loro forza l’altro giorno battendo Scandicci, conosciamo bene il loro valore e anche all’andata non fu facile aver ragione delle piemontesi, quindi ci vorrà una prestazione di sostanza.



Ci stiamo preparando per fare un’altra bella partita e continuare il nostro percorso vincente. Il tutto esaurito? E’ bellissimo giocare al Palaverde partite così importanti con un pubblico fantastico, questo ci gasa e ci dà ulteriore spinta, sarà un bellissimo spettacolo di volley e noi cercheremo di regalare un’altra soddisfazione ai nostri eccezionali tifosi.”



fonte: imocovolley.it