Pakistan:gara di aiuti per elefante 'più solo al mondo'

Veterinari e studiosi stanno sottoponendo a visite ed esami accurati Kavaan, l'ultimo elefante rimasto nello zoo di Islamabad, in Pakistan, per il quale è stata lanciata una campagna mondiale in vista di un suo trasferimento in Cambogia. Divenuto popolare sui social come 'l'elefante più solo del mondo' dopo la morte della sua compagna otto anni fa, l'animale ha attirato l'attenzione di diverse organizzazioni animaliste che hanno lanciato anche una raccolta i fondi. Una squadra di team di Four Paws, un'organizzazione mondiale per il benessere degli animali, è a Islamabad per valutare le condizioni fisiche e mentali dell'elefante prima del trasferimento.

Amir Khalil, leader della missione Four Paws composta da veterinari ed esperti della fauna selvatica, ha affermato che, a causa della malnutrizione e della mancanza di esercizio fisico, Kaavan mostra segni visibili di obesità. Inoltre, le sue unghie sono incrinate e deformate, probabilmente a causa dell'inadeguatezza della pavimentazione e della struttura del suo recinto. Per risolvere questo problema, dovrà sottoporsi a un programma di cura dei piedi a lungo termine, che non può essere eseguito nello zoo di Islamabad.