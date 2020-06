Pakistan, Zohra torturata e uccisa a 8 anni per aver liberato dei pappagalli

Orrore in Pakistan, una bambina di 8 anni che lavorava come domestica è stata picchiata a morte dai datori di lavoro. Zohra 4 mesi fa aveva lasciato la città di Kot Addu, nella provincia del Punjab dove viveva in povertà con i genitori e fratelli, per andare a lavorare nella casa di una ricca famiglia. La coppia l’aveva assunta per prendersi cura del loro bambino di un anno, in cambio l'avrebbero fatta studiare. Secondo alcune fonti la famiglia avrebbe truffato la piccola, Zohra non sarebbe stata mandata a scuola, ma solo sfruttata.

La bambina, probabilmente mentre stava dando da mangiare agli uccelli di una voliera, ha liberato due pappagalli. La reazione dei datori di lavoro è stata terribile, la coppia ha iniziato a picchiare e torturare Zohra, per poi abbandonarla agonizzante in un ospedale. I medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma le ferite che le sono state inferte sono risultate troppo gravi. La polizia ha arrestati entrambi gli accusati che hanno ammesso di aver torturato la bambina perché si era fatta scappare i loro pappagalli. Gli imputati si trovano ora in custodia cautelare. Su Twitter si è diffuso l'hashtag #JusticeForZohraShah, in tanti chiedono giustizia per la bambina