Pagati per viaggiare e provare hotel, ristoranti e spa di lusso: ecco l'offerta di lavoro dei sogni

A parte qualche rara eccezione, è difficile trovare qualcuno che non ami viaggiare, ed è ancora più difficile trovare qualcuno che non lo farebbe per lavoro, pernottando in hotel di lusso e cenando nei migliori ristoranti. Ora, grazie a Forbes Travel Guide, esiste un'opportunità lavorativa unica nel suo genere: diventare un agente in incognito per valutare destinazioni di lusso in tutto il mondo. Forbes Travel Guide è alla ricerca di agenti che possano valutare in incognito diverse destinazioni di lusso, dagli alberghi alle spa, fino alle crociere. Gli annunci, che riguardano diverse zone del globo dagli Stati Uniti all'Europa, specificano che gli agenti dovranno viaggiare per almeno 10 giorni al mese e valutare le destinazioni attraverso gli oltre 900 criteri oggettivi di Forbes Travel Guide. Questo lavoro può essere svolto sia a tempo pieno che come liberi professionisti, a patto di essere insospettabili e sapere agire come semplici clienti.



Come Diventare un Agente in Incognito

Gli agenti in incognito dovranno effettuare le prenotazioni di persona e pianificare i loro viaggi in autonomia, interpretando il "ruolo" di viaggiatore di lusso come se fosse reale. È richiesto di poter viaggiare almeno 10 giorni al mese, inclusi i weekend, di avere passaporti validi per i viaggi internazionali e una patente di guida in regola.



Durante le loro missioni, gli agenti dovranno provare cibo e drink nei ristoranti e locali, per fornire una valutazione completa dell'esperienza offerta. È essenziale mantenere note meticolose sulle spese sostenute e comportarsi in modo appropriato per i luoghi visitati. Per evitare sospetti, gli agenti devono tenere un "basso profilo", per cui è molto gradita l'assenza o la poca presenza sui social.



Requisiti e Stipendio

Il candidato ideale dovrebbe vivere vicino a un aeroporto, data la frequenza degli spostamenti richiesti. Lo stipendio previsto è di circa 60-70 mila dollari all'anno, ma la cifra può aumentare in base all'esperienza e ai ruoli ricoperti. I costi dei viaggi e delle spese sostenute sono coperti interamente da Forbes Travel Guide, rendendo questo lavoro un'opportunità imperdibile per gli amanti del viaggio e del lusso.