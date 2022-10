Paese, inaugurata la nuova scuola primaria Giovanni Pascoli

PAESE - Grande festa sabato mattina per l’inaugurazione della nuova scuola primaria Giovanni Pascoli di Castagnole di Paese. Un investimento di circa 2,1 milioni di euro e un anno di lavori per rendere più sicura, accogliente, efficiente energeticamente, il plesso scolastico svelato oggi ai cittadini. E’ il primo edificio comunale, ed una delle primissime scuole nella Marca, a potersi fregiare del titolo di "nZeb", acronimo che sta per struttura praticamente a zero emissioni.



“Il plesso - ha detto nel corso dell'inaugurazione il sindaco Katia Uberti - è quanto di più moderno si possa immaginare per rendere l'esperienza educativa dei bambini più immersiva e nel contempo garantire elevati standard di sicurezza. I lavori alla "Giovanni Pascoli" rappresentano solo un mattoncino nella politica che l’amministrazione intende seguire in materia di edilizia scolastica: a Paese esiste il più grande istituto comprensivo del Veneto e noi vogliamo tenere alti gli standard. Investire nella qualità dell'educazione significa anche investire sul futuro”.