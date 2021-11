Paese, in arrivo la fibra ottica ultraveloce: investimento da 2,5milioni

PAESE - In arrivo a Paese la fibra ottica ultraveloce. Il comune Paese è stato inserito nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia Ftth di FiberCop, società del Gruppo Tim, che può garantire connessioni fino a 1 Gigabit/s.



L’investimento stimato è di 2,5 milioni di euro. I lavori sono già iniziati e l’obiettivo è di collegare circa 5mila unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.



“Il collegamento veloce alla rete - dice il sindaco di Paese Katia Uberti - era una delle priorità di questa amministrazione. Si tratta di un progetto innovativo che non solo mette le nostre aziende su un piano di maggiore competitività ma che consente da un lato ai cittadini di godere velocità maggiori e dall'altro alla pubblica amministrazione di operare con più efficienza. Anche solo il collegamento misto fibra-rame farà fare alla nostra comunità un salto in avanti da poco in termini di connettività. Di fatto il Comune di Paese, fra i primi nel Veneto, adotta una soluzione che porta innovazione tecnologica in un momento di particolare richiesta dovuta a anche all'adozione della didattica a distanza e al lavoro che molti hanno iniziato a fare da casa”.