Paese, 2,7 milioni per la bonifica dell'discarica ex Ecoidrojet

PAESE - Oltre 2,7 milioni di euro al comune di Paese per la bonifica dell’ex discarica Ecoidrojet nella frazione di Castagnole.



Sono quelli stanziati dalla Regione Veneto, che serviranno a mettere finalmente in sicurezza la più grande discarica di Paese, già responsabile dell’inquinamento delle acque di falda a valle del sito, oltre che di Paese anche di Quinto. A creare pressione sulle matrici ambientali circostanti e sul sito è principalmente il percolato, presente all’interno del corpo discarica.



Da qui la necessità di asportarlo, al fine di evitare nel tempo una contaminazione delle acque sotterranee.



Una notizia accolta con grande soddisfazione dal sindaco di Paese Katia Uberti: “Siamo molto contenti perché finalmente possiamo mettere in sicurezza quella che è una vera e propria bomba ecologica. Tra le 29 buche e cave e discariche presenti nel territorio di Paese questa è quella che ci preoccupa di più, così come lo era la discarica Tiiretta, già messa in sicurezza anni fa. Il contributo della Regione ci permette di intervenire in modo definitivo e rimuovere il percolato”.



Il Comune di Paese quasi un anno fa aveva presentato alla Regione un progetto di intervento di bonifica dell’ex discarica, per la tutela ambientale e inviato una richiesta di contributo per poter dare seguito ai lavori. “Abbiamo portato avanti un tavolo tecnico con gli enti competenti e in meno di un anno è stato approvato dalla Regione il progetto esecutivo per la messa in sicurezza permanente e il monitoraggio di tale sito, integrato per una gestione decennale”, spiega Uberti.



Il progetto, che riguarda un’area di oltre 52.000 metri quadri, costituisce un intervento sostitutivo e prevede in particolare la manutenzione della copertura della discarica e delle opere di sgrondo acque, il monitoraggio dell’area e la gestione del percolato.



“Nel nostro percorso di finanziamento - dichiara l’assessore regionale all’Ambiente Giampaolo Bottacin - ci siamo ovviamente mossi seguendo un approccio altamente scientifico, partendo dall'anagrafe dei siti contaminati, predisposta dal nostro braccio operativo rappresentato da Arpav, e proseguito, poi, con il conseguente lavoro degli uffici regionali sulla base di ulteriori elementi di raffronto".