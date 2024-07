Paesaggi che mutano.

Parole, Paesaggio, Poesie: oltre i confini, con Raffaele Federici (sociologo)

RAFFAELE FEDERICI. Sono pittore e scrittore. Ho vissuto in Kenya e in Francia. Ho insegnato in Medio Oriente (Yemen e Giordania) e negli Stati Uniti. Attualmente sono professore associato in sociologia dei processi culturali presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Sono membro del Centro di Ricerca per la Sicurezza Umana (Università degli Studi di Perugia) dalla costituzione. Sono membro del Comitato per i Diritti e le Libertà Civili di Roma sin dalla costituzione. Dall’anno 2022 è membro del gruppo di lavoro per Sharper, Sharing Researchers’ passion for education and rights dell’Università degli Studi di Perugia. Dal 2024 è delegato alla comunicazione del Polo Scientifico e Didattico dell’Università degli Studi di Perugia. Ho fondato la collana Cognizioni presso Gambini editore. Dal mese di aprile del 2022 è presidente di giuria della Biennale Umbria Letteraria di Amelia. Sono membro di comitati scientifici e editoriali di riviste scientifiche in Italia e in Francia. Sono autore di oltre duecento lavori scientifici (monografie, articoli, saggi) in italiano, francese e inglese.





Equilibrio a piedi nudi. Vivere deliberatamente è uno stato naturale. con Andrea Bianchi (Scrittore e Barefooter)

ANDREA BIANCHI conduce workshop di camminata scalza un po’ ovunque, dalle Dolomiti

alla Via Francigena, ed è il punto di riferimento del barefoot hiking (escursionismo a piedi

nudi) in Italia. Nel 2017 ha fondato «Il silenzio dei passi», la prima scuola italiana di barefoot hiking, che propone il cammino a piedi nudi come una pratica di benessere psicofisico accessibile a tutti. Il 16 settembre 2018 - a Villa Welsperg, Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino - ha realizzato il record della fila indiana più lunga al mondo di persone scalze in montagna, per promuovere un rapporto più rispettoso e consapevole con la Natura. Dal 2020 con la Academy “Il silenzio dei passi” propone workshop e corsi di formazione sul Metodo HOT mind da lui sviluppato. Studioso e praticante di yoga, quando indossa le scarpe è ingegnere e consulente di comunicazione, giornalista, fondatore ed editore del magazine online MountainBlog, uno dei più seguiti siti web sul mondo della montagna e degli sport outdoor. Il suo ultimo libro, uscito nel 2020 per Vallardi, è La via del freddo alla felicità, di cui è uscita nel 2021 l’edizione in lingua tedesca edita da Bastei Lübbe. Precedentemente ha pubblicato tre libri sulla filosofia e i benefici del camminare a piedi nudi in Natura: Con la Terra sotto i piedi (2018) per Mondadori, A piedi nudi (2017) e Il silenzio dei passi (2016) entrambi per Ediciclo.





La meraviglia è di tutti. Corpi, città, architetture con Luca Molinari (architetto),

LUCA MOLINARI Critico e curatore, è professore ordinario di Teoria e Progettazione dell'Architettura presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e direttore editoriale della rivista Platform Architecture and Design. PhD in Teoria e Storia dell’Architettura presso la TU Delft (NL), è stato a lungo editor per l’Architettura per l’editore Skira e oggi collabora con il Gruppo Marsilio. Ha scritto e scrive come autore indipendente per numerose testate italiane e internazionali tra cui Il Corriere della Sera, La Stampa, L’Espresso, Domus, Lotus, Abitare, Archis, L’architecture d’aujourd’hui e A+U. Direttore Scientifico per il settore Architettura e Urbanistica della Triennale di Milano e membro del Comitato Scientifico dal 2001 al 2004, nel 2010 è stato curatore del Padiglione Italia presso la XII Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia con la mostra “Ailati. Riflessi dal futuro”.Dal 2008 al 2016 è stato Direttore Scientifico della FMG Galleria per l’Architettura Contemporanea di Milano e dal 2012 al 2018 è stato membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici. Nell’ottobre 2020 è stato nominato Direttore Scientifico di M9 Museo del ‘900 di Mestre. Tra le più recenti pubblicazioni: La meraviglia è di tutti. Corpi, città, architetture (Einaudi, 2023), Dismisura. La teoria e il progetto dell’architettura in Italia (Skira, 2019) e Le case che siamo (Nottetempo, 2016).

conduce: Claudio Bertorelli





