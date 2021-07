I padroni di casa sono in vacanza e lui tenta il furto: fermato dai vicini

SAN DONA’ DI PIAVE - Tentato furto martedì sera verso le 21 in via Calnova a San Donà. Il ladro, approfittando del fatto che i proprietari erano in ferie, ha scavalcato la recinzione per rubare una bici da donna.



Due vicini di casa l’hanno però adocchiato e poco dopo lo hanno fermato, chiamando nel frattempo in carabinieri. Il 20enne, di Varese, è stato arrestato: l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e il processo è stato aggiornato al prossimo 6 luglio.