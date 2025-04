Padre e figlio dispersi nel torrente Agno: travolti dall’auto durante la piena

VICENZA - Sono in corso da ore le ricerche di due persone disperse lungo il torrente Agno, nel territorio di Valdagno, in provincia di Vicenza. Si tratterebbe di padre e figlio, travolti dalla corrente durante la piena del corso d’acqua, mentre si trovavano all’interno della loro auto.



L’allarme è scattato attorno all’una di notte, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un veicolo trascinato via dalla furia del torrente. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di ricerca anche con l’ausilio di droni e altre tecnologie.



Le operazioni si concentrano nella zona a ridosso del centro abitato di Valdagno, lungo l’alveo del torrente in piena per le forti piogge cadute nelle ultime ore.