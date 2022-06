Padre e figlio australiani salvati dal soccorso alpino

BELLUNO - Attorno alle 18.30 di domenica l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sulla Croda Marcora, dove due escursionisti australiani di 22 e 53 anni, padre e figlio, erano bloccati in mezzo ai mughi, sopra salti di roccia, distanti da qualsiasi sentiero.

Partiti dal Passo Tre Croci, dovevano essere passati dal sentiero sotto Punta Nera e aver fatto parte della Cengia del Banco, per poi abbandonarla probabilmente vedendo il paese a valle. Erano quindi scesi parecchio, fermandosi per fortuna prima di una parete verticale.



Individuati dall’equipaggio, gli escursionisti sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 20 metri.

Trasportati in piazzola, sono stati affidati al Soccorso alpino di San Vito di Cadore, che li ha riaccompagnati al Tre Croci.