Il padre di Giulia: "Non c'è nessuna novità al momento"

VIGONOVO (VENEZIA) - "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile". Lo ha detto ai giornalisti il padre di Giulia Cecchettin, uscito per qualche minuto dalla caserma dell'Arma di Vigonovo (Venezia), dove ha fatto ritorno pochi minuti dopo.

Genitore avrebbe consegnato ai carabinieri il pc della figlia

Dopo essere stato sentito per diverse ore nella caserma dei Carabinieri di Vigonovo (Venezia), il padre di Giulia è stato scortato dai militari fino a casa, a poche decine di metri di distanza. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono - ha detto ai giornalisti - Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire".



LA LAUREA

Formalmente è 'congelato' l'iter per la laurea di Giulia. La ragazza infatti non ha completato l'ultimo "step" amministrativo, quello della sottomissione dell'ultima versione della sua tesi nel sistema dell'Università di Padova.

Il suo nome non figura più quindi nell'elenco della sessione di laurea prevista per domani. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di ingegneria dell'Informazione, diretto da Gaudenzio Meneghesso, l'iter per la laurea si stava svolgendo regolarmente. Sabato pomeriggio, Giulia Cecchettin aveva inviato alla relatrice la versione finale della sua tesi, per l'ultima lettura e controllo. Lunedì la docente le avrebbe comunicato di caricare il file sul portale di ateneo, così da farlo approvare, cosa che però non è avvenuta.



Ufficialmente quindi la 22enne non figura più nella lista degli ammessi alla sessione di laurea. Si tratta di eventi abbastanza comuni per gli studenti universitari, che all'ultimo rinunciano a laurearsi e magari spostano l'esame alla sessione successiva. Qui però le circostanze sono evidentemente diverse; il Dipartimento padovano è comunque disponibile a discutere una possibile riammissione all'ultimo momento, vista la circostanza eccezionale. Anche Filippo Turetta stava facendo lo stesso percorso di studi di Giulia, iscritto al terzo anno dello stesso corso di laurea, e aveva svolto gran parte degli esami.

