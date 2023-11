Il padre di Filippo rompe il silenzio: Mio figlio non è uno stalker. Lui e Giulia andavano d'accordo

TEOLO - Mentre si sa ancora poco o nulla sulla scomparsa di Filippo e Giulia, il padre del giovane, Nicola Turetta, rompe il silenzio e difende con forza il figlio dalle crescenti speculazioni e insinuazioni. Contrariamente alle voci che suggeriscono una presunta ossessione da parte di Filippo nei confronti della sua ex fidanzata, Turetta racconta una storia di amicizia e rispetto reciproco.



La relazione tra Filippo e Giulia si era conclusa, ma il legame tra i due giovani sembrava essere rimasto saldo. Turetta ha dichiarato che il suo ragazzo e Giulia coltivavano un'amicizia forte e sincera, priva di ombre e contrasti. Questa testimonianza smentisce le ipotesi degli investigatori che suggeriscono sentimenti di invidia e rancore da parte di Filippo.



"Sia durante la loro relazione che successivamente, lui non le ha mai torto un capello", ha dichiarato Turetta ai carabinieri. "Certo, non posso escludere che abbia continuato a sperare di riallacciare la loro relazione, del resto si erano già lasciati una prima volta. Ma sono due ragazzi normali, positivi, che si vogliono bene."



Turetta ha anche respinto l'ipotesi che Filippo potesse avere motivi per vendicarsi nei confronti di Giulia, che aveva raggiunto il traguardo della laurea prima di lui. Ha affermato che la famiglia non faceva pressioni su Filippo per completare gli studi e che non c'erano rimproveri nei suoi confronti.



"Gli mancano appena tre esami, si sarebbe laureato nella sessione di marzo", ha spiegato il padre. "Non c'era nessun problema, noi non gli stavamo facendo alcuna fretta. Mio figlio non è uno stalker."



Turetta ha anche condiviso la prima reazione della famiglia alla scomparsa dei due ragazzi: "In un primo momento, avevamo pensato a un incidente d'auto." Tuttavia, il quadro è cambiato rapidamente, rivelando risvolti sempre più inquietanti.



Filippo si è allontanato sabato per prendere Giulia a casa, dirigendosi poi al centro commerciale "Nave de Vero" di Marghera. La Grande Punto nera ha percorso oltre cinquecento chilometri senza essere intercettata, aumentando l'angoscia delle due famiglie.



La verità dietro la scomparsa di Filippo e Giulia continua a sfuggire, mentre la tensione cresce nelle comunità di Teolo e Torreglia. La speranza di ritrovare i due giovani scomparsi rimane viva, ma la risposta al mistero sembra sempre più sfuggire di mano.